Valentin und Constance Brandt haben es geschafft: Sie dürfen ihre Architekturentwürfe im Pariser Museum für Moderne Kunst ausstellen. Die Öffentlichkeit geht davon aus, dass Valentin aus Persien stammt und im Geld schwimmt. Doch als seine Sippschaft in die Vernissage platzt, wird diese Illusion zerstört. Seine Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen in Nordfrankreich. Die Provinzler wollen sich mit Valentin versöhnen - und sich Geld leihen.