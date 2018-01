In einem abgelegenen polnischen Ort kommen Menschen zu Tode, bei ihnen finden sich Tierfährten. Die Lehrerin Duszejko ist die Erste, die eine Leiche entdeckt. Es scheint, dass die Tiere ihre Peiniger zur Strecke bringen, denn alle Toten sind Jäger. Duszejko selber ist als Vegetarierin und Astrologin eine Außenseiterin in der ländlichen Gegend. Sie entwickelt ihre eigene Theorie, wer hinter den Morden steckt. Doch sie gerät selber in Verdacht.