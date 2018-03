Die Standesbeamtin Rahel Hubli traut zwar Tag für Tag glückliche Paare und auch sie selbst ist längst verheiratet, aber an die große Liebe glaubt sie schon lange nicht mehr. Eines Tages jedoch taucht ihr Jugendfreund und ehemaliger Bandkollege Ben in dem kleinen schweizer Städtchen auf. Alte Gefühle kommen wieder an die Oberfläche und Rahel weiß wieder, wie es ist, verliebt zu sein. Aber Ben ist gekommen, um sich von ihr verheiraten zu lassen.