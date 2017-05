Moskau ist nach einem Atomkrieg verwüstet. Die Menschen haben ein System entwickelt, wie sie überleben können: Junge Menschen kämpfen in einem Bunker gegeneinander. Die Körper der Verlierer werden in Energie für die Stadt umgewandelt. Da verliebt sich die Tochter eines Offiziers in einen jungen Mann, der bereits für den Kampf ausgewählt wurde.