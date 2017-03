Der Abenteurer Percy Fawcett reist um die Jahrhundertwende nach Bolivien, um Land zu vermessen. Im Dschungel findet er Spuren einer vergessenen Zivilisation. "Z" nennt er die Stadt, die er dort wieder entdecken will. Doch seine Pläne stoßen in seiner Heimat England auf Ablehnung. Selbst seine Familie wendet sich von Fawcett ab und verweigert ihm die Unterstützung. Einzig sein Sohn bricht mit Fawcett zur Reise in den Urwald auf.