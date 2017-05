Die Fünftklässerin Sprotte und ihre drei Freundinnen nennen sich "Die Wilden Hühner" und sind ein Herz und eine Seele: Melanie, ein absoluter Robbie-Williams-Fan, Trude, die für italienisches Essen ihre Seele verkaufen würde, und Frieda, die sich so gern sozial engagiert. Und selbstverständlich Sprotte, die klammheimlich ihre Lehrerin Frau Rose ganz toll findet, doch das gibt sie in der Öffentlichkeit nicht zu. Und dann ist da noch Wilma, die Anwärterin als Mitglied der Mädchengang. Und selbstverständlich gibt es da auch noch die Jungen der Bande "Pygmäen", die den Mädchen das Leben schwer machen. Und so richtig spannend wird es, als Sprotte "Fuchsalarm!" gibt, denn Oma Slättberg will ihre Hennen schlachten - die Maskottchen der "Wilden Hühner". Ob den Mädchen die Jungs der "Pygmäen" beistehen werden?