Christian kehrt zur Hochzeit seines Vaters in seine Heimatstadt zurück. Dort stehen große Veränderungen an: Seine künftige Stiefmutter ist ziemlich jung, die Stadt ist von der Schließung des Holzwerkes bedroht, das als einzige Einnahmequelle im Ort dient. Auch die Familie seines alten Freundes Oliver hat mit alten Geheimnissen zu kämpfen. Und Oliver ist nicht unschuldig daran. Er macht sich an die riskante Aufgabe, alte Fehler zu korrigieren.