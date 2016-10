In einem wunderschönen Tal sitzt ein kleiner Marienkäfer mutterseelenallein und gefangen in einer Zuckerdose. Doch er wird von einer schwarzen Ameise entdeckt. Diese Dose ist ein wahrer Schatz für sie! Zusammen mit dem Käfer und anderen schwarzen Ameisen will sie ihn schnell in Sicherheit bringen. Doch es lauern schon rote Ameisen, die den Schatz ebenfalls für sich beanspruchen. Ein rasante und abenteuerliche Jagd nach der Zuckerdose beginnt.