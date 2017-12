Lenny ist ein junger Schnösel, der gerne die Münchener Snobszene aufmischt. Nachdem er mehrfach über die Stränge geschlagen hat, reicht es seinem Vater, einem bekannten Herzchirurgen. Dieser zwingt Lenny, sich um einen seiner Patienten zu kümmern: Der 15-jährige David könnte jeden Moment sterben, und will zuvor - wenigstens einmal - "so richtig leben". Lenny versucht sich aus der Affäre zu ziehen. Doch dann freundet er sich mit David an.