Jahre sind vergangen, seitdem Taichi Yagami und die DigiDestined in die digitale Welt übergetreten sind. Irgendwann hat sich das Tor einfach geschlossen, keiner weiß warum. Doch eines Tages erscheint ein Kuwagamon in Taichis Heimtstadt Odaiba. Durch die Konfrontation können die DigiDestined wieder mit ihren Digimons zusammentreffen. Aber haben sie sich über die inaktiven Jahre zu sehr verändert, um gemeinsam in den Kampf zu ziehen?