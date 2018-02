Ein Kind muss her. Das findet jedenfalls Frida, frisch gebackener Single und 36 Jahre alt. In ihrem Umfeld wimmelt es von strahlenden Müttern und glücklichen Familien. Das Leben zieht an ihr vorüber, findet sie, sogar ihre Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt. Deshalb stürzt sie sich voller Elan ins Leben - aber mehr als ein Flirt ergibt sich nicht. Also stellt sich die Frage: Muss ich wirklich einen Lebenspartner und ein Kind haben?