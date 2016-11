Seitdem das "Best Exotic Marigold Hotel" so erfolgreich läuft, ist es für Sonny an der Zeit zu expandieren. Er reist daher in die USA, um einen potenziellen Investor an Land zu ziehen. Dieser verspricht die Aussicht auf Erfolg - aber auch den Besuch eines Hotelinspektors. Dass Sonny und Sunaina nebenbei auch noch ihre Hochzeit planen, passt natürlich ganz schlecht in den Zeitplan. Und auch die anderen Bewohner des Hotels haben so ihre Sorgen.