Nach dem Tod ihres Mannes muss Louise sich nun allein um die Birnenplantage und die Imkerei in der Provence kümmern. Doch das Geld ist knapp, die Geschäfte laufen schlecht und die Bank will ihren Kredit zurück. Zu allem Überfluss gerät sie eines Tages in einen kleinen Unfall, bei dem sie einen Mann anfährt. So lernt sie den autistischen Pierre kennen - ohne zu ahnen, dass er auf ganz besondere Weise einen Platz in ihrem Leben einnehmen wird.