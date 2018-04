Nick Cave and the Bad Seeds stehen seit 30 Jahren für düster-melancholische Songs. 2017 ging Cave mit Band auf "Skeleton Tree"-Tour zum gleichnamigen Album. Im Oktober jenes Jahres spielte er in Kopenhagen. Dieses Konzert wird nun in den deutschen Kinos gezeigt. Eine besondere Intensität entsteht dadurch, dass Cave in den aktuellen Songs den Unfalltod seines Sohnes verarbeitet. Hoffnung und Verzweiflung liegen in den Songs nahe beieinander.