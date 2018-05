Djam ist eine junge Griechin auf der Suche nach dem Glück. Für ihren Onkel reist sie nach Istanbul. Sie soll dort ein Ersatzteil für sein Boot besorgen. Doch in der Stadt trifft sie auf die Französin Avril, die ziemlich verloren wirkt. Sie arbeitet in der Flüchtlingshilfe, ist aber einsam. Djam nimmt sich ihrer an und gemeinsam ziehen die beiden los und landen auf der Insel Lesbos. Gemeinsam genießen sie das Leben, die Musik und die Liebe.