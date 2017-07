Wortkarg und zerlumpt, zieht Django einen Sarg hinter sich her. Das Kaff im mexikanischen Grenzgebiet, in dem er gelandet ist, wird von zwei rivalisierenden Banden beherrscht. Unerbittlich bekriegen sie sich. Django öffnet seinen Sarg und mischt mit. Japanische Samurai-Filme galten Regisseur Corbucci als Vorbild. Damals sehr erfolgreich, ist der Film so ungewöhnlich konstruiert und grotesk, dass er fast als Komödie durchgeht.