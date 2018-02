Der Ganove Knock kommt mit einem Doktortitel in ein kleines Städtchen. "Docteur Knock" ist von nun an damit beschäftigt, die Bevölkerung am Kränkeln zu halten. Er will ja nicht arbeitslos werden. Als seine Angebetete Adèle wirklich krank wird, muss der Doktor tätig werden. Zeitgleich bricht sein einstiger Feind Lansky in die Landidylle ein. Er könnte Knocks Vergangenheit öffentlich machen und so alles ruinieren, was dieser sich aufgebaut hat.