Doctor Strange ist ein bekannter Neurochirurg mit einer Praxis in New York. Nach einem Autounfall kann er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Sein Selbstfindungstrip führt ihn nach Tibet, wo er eine Einsiedlerin kennenlernt, die ihn in ihr mystisches Wissen einweiht. Als er, ausgestattet mit magischen Kräften, nach New York zurückkehrt, steht er vor der Aufgabe, die reale Welt im Marvel Cinematic Universe vor einer drohenden Gefahr zu schützen.