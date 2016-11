Ein kleines Dorf irgendwo in den Rocky Mountains. Eines Tages erscheint Grace auf der Bildfläche, eine seltsame Frau, die ohne Zweifel vor irgend etwas oder irgend wem flüchtet. Demokratisch soll es zugehen, daher beschließt die Gemeinde, ihr für zwei Wochen den Aufenthalt zu gewähren und danach über ihren weiteren Verbleib abzustimmen. Zunächst sieht es so aus, als ob sie die Dorfbewohner mit Leichtigkeit für sich gewinnen könnte, doch dann bewirken plötzlich Steckbriefe für genau das Gegenteil. Grace lässt das nicht auf sich sitzen... Regisseur Lars von Trier ist für seine unkonventionellen Inszenierungen bekannt. So hat er sich auch diesmal etwas Neues einfallen lassen, um den Zuschauer ganz auf die Story zu kejussieren: Außer den Darstellern gibt es nämlich nicht viel zu sehen - dennoch ist der Film dank der Darstellern auch ein echter Augenschmaus.