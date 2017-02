Kultfilm des im Jahre 2000 verstorbenen Starregisseurs Stanley Kubrick. Peter Sellers brilliert in diesem Film gleich in mehreren Rollen. Als Dr. Strangelove versucht er die Welt in einen nuklearen Holocaust zu stürzen. Eine Gruppe von Militärs und Politikern versucht verzweifelt ihn daran zu hindern. Eine Groteske inmitten der Zeit der Atombombe und des Kalten Krieges.