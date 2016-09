Nachdem Freezers engster Untergebener Sorbet mit seinen Gefolgsmännern zur Erde reist und diesen mit Hilfe der Dragonballs wiederbelebt, schwört Freezer Rache an Son-Goku und dessen Freunden. Anschließend beginnt er die erneute Invasion der Erde. Piccolo, Son-Gohan und Co. Können ihren Planeten ohne Son-Goku und Vegeta nur mit Mühe und Not verteidigen, denn Freezer selbst scheint unbesiegbar geworden zu sein.