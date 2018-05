Für Sven ist sein Zimmer seine ganze Welt. Er ist 28 und leidet an einer schweren Krankheit. Er kann den Raum im Pflegeheim nicht verlassen. Bei ihm soll Christoph sein Freiwilliges Soziales Jahr ableisten. Der Neuling ist irritiert, der Kranke hat einen seltsamen Humor. Christoph fühlt sich in Svens Zimmer wie in einem Gefängnis. Nach und nach kommen sich die beiden aber näher, bis Sven dem neuen Freund seinen innigsten Wunsch offenbart.