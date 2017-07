Das "Dream Boat" bietet die einzigen rein schwulen Kreuzfahrten in Europa an. Porträtiert werden einige der internationalen Gäste. Dipankar aus Indien will seiner arrangierten Ehe entfliehen. Ramzi aus Palästina wird aufgrund seiner Sexualität verfolgt. Phillipe hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, er sitzt im Rollstuhl und sucht einen Ausweg aus seiner Einsamkeit. Dazwischen sind viele, die nur auf Sonne und Flirts aus sind.