Jahrtausend: Auf Befehl von Shaddam IV., Herrscher des galaktischen Imperiums, zieht Fürst Leto Atreides mit Frau Jessica und Sohn Paul auf den Wüstenplaneten Arrakis. Dort soll Leto als Lehnsherr die Förderung des wichtigen Elixiers 'Spice' vorantreiben. Die von gigantischen Sandwürmern produzierte Substanz erweitert das Bewusstsein und ermöglicht Reisen in Gedankenschnelle. Doch die scheinbare Auszeichnung wird Fürst Atreides zum Verhängnis. Baron Harkonnen, bisheriger Herr über Arrakis, ermordet Leto, um selbst wieder den Thron zu besteigen. Paul und der schwangeren Jessica gelingt die Flucht in die Wüste. Dort schließen sie sich Stilgar, dem Anführer eines Fremen-Clans an. Von da an wird Pauls Dasein von zwei Gedanken beherrscht: Er will den Tod seines Vaters rächen und die Fremen von der Schreckensherrschaft der Harkonnen befreien.