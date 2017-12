Wyatt und Billy verkaufen in Los Angeles eine Portion Rauschgift und können sich vom Erlös endlich die Erfüllung eines Traums leisten. Mit ihren überschweren Motorrädern wollen sie quer durchs Land nach New Orleans zum 'Mardi gras' fahren. Unterwegs schließt sich ihnen der versoffene Rechtsanwalt Hanson an. Je tiefer sie in den Süden kommen, desto aggressiver wird die Haltung der Bürger gegen die 'langhaarigen Hippies'.