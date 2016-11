Michael "Eddie" Edwards ist davon überzeugt, dass er ein großer Sportler wird. Seit seiner Kindheit träumt er davon bei Olympia dabei zu sein. Nach einigen Rückschlägen wird das Skispringen schließlich seine Leidenschaft und so trainiert er mehr schlecht als recht, aber aus voller Überzeugung für den Wettkampf. Unterstützung erhält er dabei von dem ehemaligen Ski-Ass Bronson Peary, der den belächelten Außenseiter an die Spitze bringen will.