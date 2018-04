Im Norden des Irans scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Reza lebt dort mit Frau und Kind als Fischzüchter. Von der Großstadt mit ihrer Korruption hat er sich längst abgewandt. Er will ein einfaches Leben führen. Also wehrt er sich gegen einen Großunternehmer, der sich mit den lokalen Bauern anlegt. Der wiederum wird von der Regierung unterstützt. Er braucht keine Regeln zu beachten. Reza muss alleine gegen den Goliath ankämpfen.