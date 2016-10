Ove ist der Nachbar aus der Hölle: Jeden Morgen macht er seine Kontrollrunde, schreibt Falschparker auf, räumt Fahrräder an ihren Platz und prüft die Mülltrennung. Aber hinter seinem Gegrummel verbergen sich ein viel zu großes Herz und die Sehnsucht nach seiner Frau. Nachdem sie vor einigen Wochen verstorben ist, will auch Ove seinem Leben ein Ende setzen. Doch das ist gar nicht so einfach, da ständig jemand vorbeikommt und stört.