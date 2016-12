Zehn Jahre ist es her, dass sich Louis von seiner Familie getrennt hat. Nun ist er sterbenskrank und will seinen Frieden mit den Verwandten machen. Er kehrt in die Heimatstadt zurück, wo er zunächst von allen herzlich aufgenommen wird. Doch bald stellt er fest, dass ihre Ansicht sehr unterschiedlich sind. Die Kommunikation scheint immer unmöglicher zu werden. Dabei hat Louis seiner Familie etwas Wichtiges mitzuteilen und nicht mehr viel Zeit.