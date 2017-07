Was tun, wenn das Erwachsenwerden sich nicht einstellen will? Isi hat ihr Grafikstudium beendet und albert am liebsten mit Freundin Lotte herum. Weder Karriere noch Traummann sind in Sicht. Also feiern, lästern, träumen - bis Lotte von ihrem neuen Freund in Beschlag genommen wird. Isi ist auf sich allein gestellt und landet in einer seltsamen WG. Da wird Lotte auch noch schwanger. Was wird aus ihrer Freundschaft und wie geht Isis Leben weiter?