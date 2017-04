Nach 40 Jahren kehrt Literaturnobelpreisträger Daniel Mantovani in sein Heimatdorf zurück. Das argentinische Nest nimmt ihn zunächst mit offenen Armen auf. Alte Freunde, die erste Liebe, seine ersten Schreibversuche: All die Erinnerungen kommen wieder hoch. Doch dann werden die Menschen in seiner Umgebung immer missgünstiger. Als die Dorfschönheit scheinbar scharf auf den alternden Star ist, bricht die Fassade der Dorfbewohner zusammen.