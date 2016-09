Zafer ist unsterblich in Duygu verliebt. Was sich einfach anhört, ist ziemlich kompliziert: Denn Zafer steckt schon in einer Ehe fest. Dazu kommt, dass der Fußballfan extrem unreif ist und damit seiner Familie höllisch auf die Nerven geht. Diese versuchen nun, Zafer das "wahre", harte Leben näher zu bringen - doch wie immer läuft alles anders als gedacht.