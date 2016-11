El Topo, ein Mann in schwarz gekleidet, reitet mit seinem nackten Sohn durch die Wüste, um sich an denen zu rächen, die gemordet haben. Auf seiner Reise begegnet er der wunderschönen Mara, die ihm einen Deal anbietet: Werde Revolverheld und ich gehöre dir. Geblendet von der Frau, wird er verraten und sie lässt ihn schwer verletzt zurück. Nach einigen Jahren findet El Topo sich in einer Gruppe Aussätziger wieder und will zurück ins Leben finden.