Michèle ist eine harte Geschäftsfrau in der Videospielbranche. Sie ist erfolgreich, geht aber auch ihr Privatleben kühl und konsequent an. Eines Tages wird sie zuhause überfallen und vergewaltigt. Das Leben der machtbewussten Frau ändert sich schlagartig. Starrköpfig und auf Rache sinend, macht sich Michèle auf eigene Faust auf die Suche nach dem Täter. Ihr riskantes Vorgehen bringt sie aber bald erneut in große Gefahr.