Ihre Eltern trennten sich, bevor sie auf die Welt kam - Regisseurin Carlotta Kittel sucht 25 Jahre später Mutter und Vater einzeln auf. Sie interviewt sie und zeichnet die Interviews auf. Dann spielt sie dem jeweils anderen die Aufnahmen vor. So entsteht ein Zwiegespräch, das in der Realität nie stattgefunden hat. Was bedeuteten Vater und Mutter ihre Beziehung, der Andere, das Kind seinerzeit? Wie und warum kam es zur Trennung?