Einsamkeit und Entfremdung in der Familie: Henry findet seine größten Ängste wahr geworden, als er seine zukünftige Ehefrau kennenlernt, sie heiratet und ein Kind bekommt. Das Kind ist nichts weniger als ein scheußliches Monstrum. Henry treibt von einer erschreckenden Vision in die nächste. Schließlich begeht er Ehebruch, wobei die Körper der beiden zerschmelzen wie die Persönlichkeit, die in der Erotik ihren "kleinen Tod" findet.