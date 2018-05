Die Erinnerungen eines jungen Mannes aus der besitzenden Schicht Kubas, der nicht, wie seine Freunde, in die USA emigrierte. In 'Memorias del subdesarollo' gestaltete Tomás Gutierrez Alea fast visionäre Bilder über den Fortgang der Revolution. 1967 entstanden, zeigt er eine erstaunliche Sensibilität für das was kommen wird - und kam - und schuf einen der wohl sozialkritischsten kubanischen Filme in einer Phase, in der eigentlich die Euphorie über die Revolution noch große Wellen schlug.