Aicha hat schwer unter dem Erwachsenwerden zu leiden. Die 15-Jährige vermisst ihren algerischen Stiefvater - und hasst ihre Mutter insgeheim dafür, dass sie ihn hinausgeworfen hat. Mitten im alltäglichen Chaos lernt sie den Musiker Baz kennen, der fast doppelt so alt ist wie sie. Er ist ihr Ruhepol, ihre Zuflucht, ihre Liebe. Doch er sieht in ihr mehr eine kleine Schwester. Als er eine Frau in seinem Alter kennenlernt, droht Aicha durchzudrehen.