Seit 2008 ist die Europäische Union in der Finanz-Krise. Christoph Schuch und Rainer Krausz reisen durch den Kontinent auf der Suche nach Erklärungen für die Misere. Die Filmemacher kritisieren dabei besonders das neoliberale Wirtschaftssystem und global agierende Banken und Konzerne. In Interviews kommen Experten und Aktivisten zu Wort. Wie kann das Zusammenleben in Europa fairer und solidarischer gestaltet werden?