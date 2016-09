Jan Gassmann zeigt am Beispiel von vier Paaren aus vier Ländern, wie sich die Sorgen der Menschen ähneln: So wollen Siobhan und Terry aus Irland ein Leben ohne Drogen führen. In Estland versuchen Veronika und ihr Sohn eine Beziehung zu Harri aufzubauen.Penny will sowohl ihren Freund Niko als auch Griechenland verlassen, um nach Italien zu gehen und die Spanier Juan und Caro denken noch gar nicht über ihre Zukunft nach.