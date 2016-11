Tomas ist als Autofahrer an einem tragischen Unfall beteiligt, bei dem ein kleiner Junge ums Leben kommt. Zwar trifft ihn keine direkte Schuld, doch er kann sich nicht verzeihen. Die Beziehung zu seiner Freundin zerbricht an der Belastung und er flüchtet sich in seine Arbeit, das Schreiben. Nach und nach versucht er, sein Leben wieder aufzubauen. Zwölf Jahre nach dem Unfall sucht ihn Christopher auf, der Bruder des zu Tode gekommenen Jungen.