Der Dokumentarfilm analysiert unter anderem Gemeinsamkeiten zwischen "Occupy" und dem "Arabischen Frühling", erklärt Schnittpunkte zwischen den iranischen Demokratiebewegungen und dem Kampf gegen die Unterdrückung in Syrien oder fragt etwa, was "Femen" und die oppositionellen Proteste in Ägypten verbindet. Während die Hintergründe der Proteste unterscheidlich sein können, weisen die jeweiligen gewaltfreien Taktiken kreative Gemeinsamkeiten auf.