New York ist eine Stadt der Bücher. Und die New York Public Library hat einen großen Anteil daran, dass das so ist. Sie ist eine soziale und kulturelle Institution, die zahlreiche Projekte in der ganzen Stadt betreut. Hier treffen sich Kinder mittelloser Eltern, politische Gruppen oder Menschen, die Rat suchen. Die Dokumentation zeigt, wie die Bücherei zu einem lebendigen Ort der Begegnung und des Lernens für die Menschen geworden ist.