Als "Exterminator" wollten sie einst die polnische Metal-Szene erobern - doch die fünf Freunde finden sich Jahre später in alle Winde zerstreut. Nur der Bürgermeister ihrer Heimatstadt glaubt noch an die Gitarrenhelden. Er will ihnen EU-Mittel verschaffen, wenn sie wieder auftreten. Das stellt sich als schwieriges Unterfangen dar.