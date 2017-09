Die Flößerei hat das Leben an Flüssen weltweit über Jahrtausende geprägt. An verschiedenen Stationen an Isar und Loisach stellt die Dokumentation das alte Handwerk des Holztransportes in Bayern vor. Dabei wird deutlich, wie sehr sich Landschaft und Leute seit alters her beeinflusst haben. Heute wird die Flößerei nicht mehr gewerbsmäßig betrieben, findet aber Anklang bei Touristen. 2014 wurde sie von der UNESCO ins Kulturerbe aufgenommen.