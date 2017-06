Massimo hat als Kind seine Mutter verloren. Niemals ist er über den Verlust hinweggekommen, niemals hat er erfahren, was damals geschah. Als Erwachsener wird er wieder von dem alten Trauma heimgesucht. In der Ärztin Elisa findet er ein einfühlsames Gegenüber. Nun könnte er sich öffnen und die schreckliche Last endlich loswerden. Doch Massimo hat eine Schutzmauer um sich errichtet.