Fünf Menschen im fortgeschrittenen Alter schauen in diesem Film auf ihr Leben zurück. Eine Lehrerin erinnert sich an ihre lange Schulzeit, und genießt die Zeit, die sie nun gemeinsam mit ihrem Mann verbringen kann, der als Malermeister gearbeitet hat. Eine Künstlerin und eine Pädagogin kommen ebenso zu Wort wie ein selbsternannter Trödler. Sie alle haben das Leben genossen - und Fehler gemacht. Und sie lassen uns an ihren Erfahrungen teilhaben.