Für Paul-André ist es an der Zeit, eine eigene Familie zu gründen. Sein Problem, er ist Mitte Vierzig, ledig und nicht unbedingt mutig, wenn es um Frauen geht. Doch dann lernt er Violette kennen. Sie ist in seinem Alter und alleinerziehend. Ihre Geldnöte bringen Paul-André auf eine Idee: Er will Violette und ihre Kinder mieten und testen, ob er für das Familienleben wirklich geeignet ist. Als sie dem Deal zustimmt, geht der Trubel richtig los.