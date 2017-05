Erik und Anna sind fast erwachsen und leben in Prag. Die Familie ist wohlsituiert. Eines Tages brechen ihre Eltern zu einen Segeltörn auf. Daraufhin nutzen die Kinder den Freiraum: Mutproben gegen die Langeweile, nächtelang am Computer spielen, Schule schwänzen. Plötzlich bricht der Kontakt zu den Eltern ab, ihr Boot ist gesunken. Der Hund der Familie, der mit an Bord war, versucht das Elternpaar zu retten.