Damit Jowita und ihr Mann ihr Haus in Polen renovieren können, braucht die Familie Geld. Jowita beschließt, sich als Altenpflegerin ausbilden zu lassen, um dann nach Deutschland zu gehen. Leicht fällt ihr der Abschied von ihrem Mann und ihrer Tochter nicht. Das Gleiche gilt für die Eingewöhnung in der neuen Umgebung. Denn auch Anne, die unter anfänglicher Demenz leidet, kann sich mit der fremden Frau in ihrem Haus nicht so einfach abfinden.